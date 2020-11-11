Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Uşak’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edindikleri istihbarat doğrultusunda Ünalan Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı gerçekleştiğini tespit etti. Narkotik ekiplerince eve gerçekleştirilen operasyonla evde 3 bin 180 adet sentetik ecza hap, 350 gram esrar, 1.30 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 19 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan 7 erkek şahıs da ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından 5 şahıs serbest bırakılırken 2 şahıs da adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan Ö.F.Y. (29) ve M.Y. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, il genelinde Uşak genelinde farklı zamanlarda 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken 1.02 gram eroin, 14.1 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza hap ve 3.5 gram esrar ele geçirildi.

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