Uşak'ta, kente giriş ve çıkışlarda HES kodu zorunlu hale geldi, sokakta sigara içmek yasaklandı

Fırat AKAYFeyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları kapsamında, il giriş ve çıkışlarında HES Kodu kontrolleri zorunlu hale getirildi, sokakta sigara içmek yasaklandı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını açıkladı. Karar kapsamında, il giriş ve çıkışlarında maske, sosyal mesafe denetimlerinde izolasyona uyulup uyulmadığının kontrollerinde HES Kodu gösterimi zorunlu hale getirilirken, sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Öte yandan yapılan açıklamada, "Pazar yerlerine, metrekareye uygun sayıda vatandaş alınacak ve satıcılar ile çalışanların HES Kodu kontrolleri zabıtalarca yapılacaktır. Şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Uşak Fırat AKAYFeyzi DAVULCU
2020-11-11 20:52:29
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