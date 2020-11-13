Uşakspor gurbette

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UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içini bay takım olarak geçen Uşakspor, yarın Hacettepespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde son iki maçını kazandıktan sonra 14 gündür maç yapmayan kırmızı-siyahlı ekip 16 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada yer alırken, 5 puanlı Hacettepe alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, yine kazanıp yollarına devam edeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-11-13 11:09:04



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