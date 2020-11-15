Uşakspor uzatmada yıkıldı

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bay geçirdiği haftanın ardından Hacettepe deplasmanında galibiyeti rakibin 90+3'üncü dakikada attığı beraberlik golüyle kaçıran Uşakspor, puana sevinemedi. Grupta üst üste 2 galibiyetin ardından henüz 11'inci dakikada Kadir'le öne geçtiği deplasmanda 3'te 3 yapma fırsatını uzatmalarda kaçıran kırmızı-siyahlı ekip, üçüncü sıradaki yerini kaybedip 9 maçta topladığı 17 puanla beşinciliğe geriledi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-11-15 12:11:41
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