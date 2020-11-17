Uşakspor telafi arıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyetin ardından Hacettepe'yle deplasmanda 90+3'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan 17 puanla beşinci sıradaki Uşakspor, yarın hafta içi mesaisinde Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.

Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Hacettepe deplasmanında galibiyetin yanı sıra 2 önemli oyuncusunu da uzun süreli kaybeden Uşakspor'da Etimesgut Belediye Stadı'nın suni çim zeminine takılan Abdullah'ın sağ diz çapraz bağlarının koptuğu, perşembe günü ameliyat olarak en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine suni çimden kaynaklı menisküs yırtığı meydana gelen Noyan'ın da sahalara ne zaman döneceği kontrollerin ardından belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2020-11-17 11:38:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.