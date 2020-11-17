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Uşak'ta yabancı uyruklu iki uyuşturucu taciri tutuklandı

İHA

Uşak'ta yabancı uyruklu iki uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken bir miktar eroin, 12 gram skunk ve 15 gram da metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı edinen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde, takibe alınan şüpheli otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, araç içerisinde ve Afganistan uyruklu M.M. ve J.J. şüpheli şahıslardan bir miktar eroin, 12 gram skunk, 15 gram da metemfetamin ele geçirildi. Göz altına alınan iki şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adliyece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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