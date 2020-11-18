Uşakspor - Zonguldak Kömürspor: 3-2

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UŞAK (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı (xx), Mahmut Gülle (xx), Furat Bülgen (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) Türker (xx) (Dk. 70 Levent xx), Alpay (xx) (Dk. 88 Berat), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xx), Selim (xx), Seçkin (xxx) (Dk. 70 Uğur xx), Mehmet Bektaş (xx) (Dk. 78 Resul xx), Kadir (xxx), Mehmet Gürkan (xx) (Dk. 88 Serhat)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha Cengiz (xx) Ramazan (xx), Hakan Çevik (xxx), Ali Fırat (x) (Dk. 46 Sinan xx), İlker (x), Murat (xxx), Oktay (x) (Dk. 61 Ahmet Hakan xx), Emre (x) (Dk. 46 Yılmaz xx), Hüseyin (x) (Dk. 67 Muhammed Yasir xx), İhsan Furkan (xx), Tezcan (x) (Dk. 46 Berkan xx)

GOLLER: Dk. 7 Seçkin, Dk. 17 Kadir, Dk. 54 Samet (Uşakspor) Dk. 35 Hakan Çevik, Dk. 68 Murat (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 İlker (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Alpay, Selim (Uşakspor) Murat, Ramazan (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattındaki Uşakspor, 11'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-2 mağlup etti. Uşakspor'un gollerini 7'nci dakikada Seçkin, 17'nci dakikada Kadir, 54'üncü dakikada Samet kaydetti. Konuk ekibin golleri 35'inci dakikada Hakan, 68'inci dakikada Murat'tan geldi. Zonguldak Kömürspor'da İlker, 65'inci dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla son 4 maçta 3'üncü galibiyetini alan Uşakspor 20 puana ulaşırken, Zonguldak Kömürspor 9 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-11-18 15:13:25



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