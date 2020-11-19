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Uşakspor'dan Noyan ve Abdullah'a hediye

DHA

Uşakspor'dan Noyan ve Abdullah'a hediye


UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3'üncü galibiyetini Zonguldak Kömürspor'u evinde 3-2 yenerek alan Uşakspor, kritik 3 puanı ağır sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah'a armağan etti. Geçen hafta Hacettepe deplasmanında suni çime bağlı ağır diz sakatlıkları geçiren iki oyuncunun sahalardan uzun süre uzak kalacağı kırmızı-siyahlılarda futbolcular, maçta gollerin ardından ikilinin formalarını açıp takım arkadaşlarını unutmadı. Çapraz bağlarından ameliyat olarak 6 ay forma giyemeyecek Abdullah, maçın ardından arkadaşlarıyla soyunma odasında galibiyeti kutladı. Uşakspor'da kaleci Ersin de takımla 100'üncü maçına çıktı. Önemli galibiyetle 10 maçta 20 puana ulaşan Uşakspor, grupta Play-Off hattında dördüncü sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-11-19 11:13:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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