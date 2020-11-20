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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesinde KPSS hazırlıkları gözden geçirildi

İHA

Uşak Üniversitesinde KPSS hazırlıkları gözden geçirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sınavlarda alınacak güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç katıldı. Toplantıda sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak tedbirler görüşülerek kararlar alındı.

“22 Kasım Pazar günü, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında olacaklar’’
Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, 2020KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Sınava Uşak ilinde 7 bin 352 adayın girmesinin beklendiğini belirtti. Sınavın 48 binada gerçekleşeceğini ifade eden Savaş, bu sene yapılan sınavlarda Kovid19 salgını nedeniyle önlemleri arttırdıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Savaş, “Okullarımızda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemleri yapılacak ve sınav günü adaylarımız gelmeden tekrarlanacaktır. 22 Kasım Pazar günü sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında olacaklar. Sınav günü ÖSYM tarafından adaylarımıza dezenfektan, maske ve dezenfektan mendil temin edilecektir. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan, maske, siperlik ve eldiven getirebilecekler. Emniyet görevlilerimiz adayların ve sınav görevlilerinin üst aramalarını sosyal mesafe gözeterek el detektörü ile yapacaktır. ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerimizi aldık. ” dedi.

Savaş’tan Adaylara Uyarılar
Sınava girecek adaylara, Sınav Giriş Belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı gibi kılavuzda belirtilen geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Savaş, “Sınav kılavuzunda yazan geçerli kimlik belgelerini sunamayan adaylar sınava alınmayacaklardır. İl Nüfus Müdürlüğümüz sınavın yapılacağı 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için açık olacaktır. Ayrıca adaylarımız sınava getirilmesi yasak olan araçgereçleri yanlarına almamalıdır. Adaylarımızın sınav günü binalara alınacakları son saat 10.00’dır. Bu saatten sonra sınav binasına adaylarımız kesinlikle alınmayacak ve sınav 10.15’te başlayacaktır. Adaylarımızın sıkıntı yaşamamaları adına bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Tüm adaylara başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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