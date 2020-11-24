Uşakspor'a kupada süper rakip

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UŞAK, (DHA) -

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off hattında yer alan Uşakspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rize Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Emre Malok yönetecek. Kupada rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda mağlup edecek taraf adını bir üst tura yazdıracak. Uşakspor, bu sezon daha önce kupada Şile Yıldızspor'u 6-0 yenerek elemeyi başarmıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-11-24 11:06:59



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