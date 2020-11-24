Uşak’ta koyunların çalınan kadının öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde koyunları çalınıp öldürülen 68 yaşındaki Gülşen Gündüz’le ilgili davasının 2. duruşması görüldü. Şüpheli 5 şahıstan 3’ünün tutukluluk hallerinin devamlarına karar verilirken mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

Eldeniz köyünde Gülşen Gündüz (68), 7 Mayıs 2019'da koyun otlatmak için gittiği araziden geri dönmedi. Gündüz’ü merak eden yakınları Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Gündüz’ün köye 4 kilometre mesafede cesedini buldu. Gündüz'ün vücudunda saçma izleri olduğunu ve koyunların olmadığını tespit eden ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almış, zanlılar sorgusunun ardından 10 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Z.D. ve A.K. ise önceki duruşmalarda mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K. ve Z.D. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise korona virüs tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Yaklaşık 19 aydır tutuklu bulunduğunu aktaran Bayram K., yapılan suçlamaları reddetti. Sanık, "Üzerime atılı suçlamaları işlediğime dair herhangi bir kamera kaydı ya da başka bir şey yoktur. Dışarıda ailem mağdur durumda. Korona virüs nedeniyle hayatım tehlikede. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu bulunan şahıslardan Yılmaz K. ile yine tutuklu bulunan Ahmet K. da, hakkındaki suçlamaları reddedip beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

Gülşen Gündüz'ün kızı Sevgi Soyak, annesinin ölümünün ardından babasının dayanamadığını ve üzüntüden öldüğünü belirtti. Soyak, esas mağdurların kendileri olduğunu belirterek tutuklu şahısların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Olay gününe ve sonrasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri izletilerek, görüntülere ilişkin savunmaları alındı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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