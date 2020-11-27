İzmir'de aranan cinayet zanlısı Uşak’ta yakalandı

İzmir'de kasten adam öldürme suçundan aranması olan zanlı, Uşak’ta polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı T.A.’nın Uşak’ta olduğu istihbaratını edindi. Yapılan titiz arama ve çalışmaların ardından T.A.’nın da arasında bulunduğu toplam 8 kişiyi taşıyan 2 otomobil, Uşak Ankara kara yolunda Şeker Uygulama Noktasında durduruldu. Otomobil ve üst aramalar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken katil zanlısı T.A.’nın ise başka bir kişi adına düzenlenen bir kimliği kullandığı öğrenildi. Otomobillerdeki 8 şüpheli şahıs göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan T.A tutuklanırken; 7 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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