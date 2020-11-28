Uşakspor, Gümüşhane'de terleyecek

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Zonguldak Kömürspor'u 3-2'lik skorla yenen Uşakspor yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Gümüşhanespor'un karşısına çıkacak. Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Ali Yılmaz düdük çalacak. Teknik direktör Hasan Şimşir zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Zirve yarışında kalmak istiyoruz. Evimize mutlak 3 puanla dönmeliyiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2020-11-28 11:22:57
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