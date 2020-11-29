Kısıtlamayla birlikte Uşak boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamaları saat 20.00’ı gösterdiğinde tekrardan başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak’ta sokaklar boş kaldı.

Korona virüsde ikinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için, İçişleri Bakanlığı bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelge kapsamında hafta sonları belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasının ikinci gününde de Uşak’ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Saatler 20.00’ı gösterdiğinde boş kalan şehir sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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