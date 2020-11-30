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Anaokullarında uzaktan eğitim başladı Cuma namazı için kısıtlamalar esnekleştirildi

İHA

Anaokullarında uzaktan eğitim başladı Cuma namazı için kısıtlamalar esnekleştirildi

Uşak’ta Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs tedbirleri kapsamında toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda ana okul ve uygulama sınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçme kararı aldı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak Valiliği Toplantı Salonunda, Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Uşak Valiliği resmi hesabından yapılan açıklamada ana okul ve uygulama sınıflarının 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçme kararı aldığı belirtildi.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez ve İlçelerin de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul öncesi kurumları, ana okul ile anasınıfı ve uygulama sınıflarının 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara vermelerine, yüz yüze eğitimin ara verildiği bu kurumlarda uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Ayrıca Cuma Namazı kılmak isteyen ama kısıtlamalarla karşı karşıya kalan vatandaşlar için de karar alınan toplantıda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma saatinin Cuma namazının bitimine kadar uzatılmasına, 20 yaş ve altındaki vatandaşların ise sokağa çıkış saatinin Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınmasına oy birliğiyle karar verdikleri belirtildi.
Öte yandan, resmi hesaptan daha önce 1 Aralık 2020’ye kadar ertelenen ve yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin 1 Mart 2021’e kadar ertelendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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