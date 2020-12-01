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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı

İHA

Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi saat 21.0005.00 hafta sonları ise Cuma akşamı 21.00’dan aralıksız pazartesi 05.00’a kadar sürecek. Saat 21.00 itibariyle kısıtlamaların başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokaklar boş kaldı.
Korona virüste ikinci dalganın gelmesinin ardından salgından korunmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı kısıtlama kararları aldı. Bu kapsamda Erdoğan, 81 ile yeni korona virüs tedbirleri açıkladı. Genelge kapsamında hafta içleri saat 21.00’dan saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Saatler 21.00’ı göstermesiyle birlikte Uşak’ta cadde ve sokaklar tekrardan boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin önemli güzergahlarında çevirme ve devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler belgesi olmadan dışarıda olan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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