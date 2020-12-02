Uşakspor çıkışını sürdürme peşinde

UŞAK, (DHA) -
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puan tablosunda ikinci sıraya tırmanan Uşakspor, yarın evinde Sarıyer önünde seriyi devam ettirmeye çalışacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Kırmızı-siyahlılarda uzun süreli sakatlık geçiren Noyan ve Abdullah görev yapamayacak. Ligde Uşakspor 11 maçta 23 puan toplarken, Play-Off yarışındaki Sarıyer'in 19 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-12-02 10:54:09
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