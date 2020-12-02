Uşaklılar kısıtlamalara uyum sağladı Saat 21.00 itibariyle Uşak’ta sokaklar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karar doğrultusunda Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından Uşak’ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.