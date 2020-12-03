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Uşak sokakları boş kaldı

İHA

Uşak sokakları boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla Uşak sokakları boş kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararların ardından, saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamar başladıktan sonra Uşak’ta sokaklar boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen Uşak şehir merkezinde sokaklarda görevliler ve kısıtlamadan muaf tutularak çalışan vatandaşlar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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