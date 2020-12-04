Uşakspor'da Kahraman'dan destek çağrısı



UŞAK, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Play-Off hattındaki Uşakspor'da başkan Hikmet Kahraman kulübe destek çağrısı yaptı.

Son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle Hekimoğlu Trabzon'un averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan kırmızı-siyahlılarda Başkan Kahraman, "Karakterli ve iyi bir takımız. Güzel bir noktadayız. Zorlu bir grupta şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Her kulüp gibi biz de pandemi sürecinde zorlanıyoruz. Takımımızı finansal anlamda zor günler bekliyor. Uşak halkımızın, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, STK'larımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın takımımıza gereken desteği göstermesini bekliyoruz. Bu takım tüm Uşak'ın, hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2020-12-04 12:16:44



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