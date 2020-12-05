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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

İHA

Uşak’ta korona denetimleri hız kesmeden devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge doğrultusunda, Uşak’ta trafik ve asayiş ekipleri tarafından sokağa çıkan yaya ve otomobilli vatandaşlarda maske ve izin denetimleri devam ediyor.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, kentteki kısıtlama saatleri arasında sokağa çıkan vatandaşları denetledi. Denetimlerde sürücü ve yaya vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması, maske, kısıtlama, araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sokağa çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca kısıtlamaya sebepsizce uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem uyguladı. Denetimlerin başta kentin işlek caddeleri olmak üzere bir çok noktada kısıtlama süresince devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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