Uşakspor yenilgiyi unuttu

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Uşakspor, namağlup serisini 7 haftaya çıkardı. Eksik kadrosuyla mücadele ettiği zorlu 90 dakika sonunda aldığı 1 puanla yeniden 2'nci sıraya yükselen kırmızı-siyahlılar, son 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan topladı. Manisa FK'ya bu sezonki ikinci puan kaybını yaşatan Uşakspor'da beraberlik golüne imza atan Seçkin Getbay, toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Uşak temsilcisi pazar günü evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-12-10 12:26:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.