Uşakspor yenilgiyi unuttu

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 90+4'üncü dakikada bulduğu golle lider Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Uşakspor, namağlup serisini 7 haftaya çıkardı. Eksik kadrosuyla mücadele ettiği zorlu 90 dakika sonunda aldığı 1 puanla yeniden 2'nci sıraya yükselen kırmızı-siyahlılar, son 7 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak 15 puan topladı. Manisa FK'ya bu sezonki ikinci puan kaybını yaşatan Uşakspor'da beraberlik golüne imza atan Seçkin Getbay, toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Uşak temsilcisi pazar günü evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2020-12-10 12:26:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.