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56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı

İHA

56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında saat 21.00’den başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar sürecek olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İsmet Paşa Caddesi’nde polis vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uymayan vatandaşlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu Cuma akşamı 21.00 ile Pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Hafta sonu pazartesi sabah saat 05.00’e kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle yurt genelinde başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte Uşak’ta sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başladı. İsmet Paşa Caddesi’nde polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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