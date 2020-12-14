Uşak'ta iki ayrı binada doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (4)



UŞAK VALİLİĞİ´NDEN UYARI

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz verilemeyen hanelerde vatandaşların vanaları açmaya çalışmamaları ve binalarındaki kombinin yanı sıra ocakları kapalı tutmaları uyarıları yapıldı.

Uşak merkezde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas ile Uşak Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (UDAŞ) yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren tüm ekiplerin gaz açma işlemlerine ara vererek, acil durum ihbarlarına müdahale etmeye başladığı belirtilerek, müdahale işlemlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaz açma işlemleri yarın sabah saatlerine kadar yapılamayacaktır. Salı günü itibarıyla UDAŞ ekipleri şehrin gaz verilemeyen noktalarına müdahale etmeye başlayacağından, bu süreçte evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlaka UDAŞ ekiplerini beklemeleri ve kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemesi, gelen ekipleri yönlendirmek için evde mutlaka bir kişinin bulunması, ocakların ve kombilerin kapalı olduğunun kontrol edilmesi, acil durumlarda Alo 187 hattından iletişime geçilmesi gerekmektedir" denildi.Feyzi Davulcu/UŞAK,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Merkez Feyzi DAVULCU

2020-12-14 23:00:36



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