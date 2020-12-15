Uşak güne patlamayla uyandı (Fotoğraflı) Köksal Kılınç UŞAK (İHA) - Uşak'ta sabah saatlerinde bir doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama Kemalöz Mahallesinde 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. (SY-BA-Y)

'Sizce kim bu bebek?'

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Uşak'ta sabah saatlerinde bir doğalgaz patlaması meydana geldi.

Patlama Kemalöz Mahallesinde 1. Serap Sokakta bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulunurken, patlamalarda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

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