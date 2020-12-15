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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak güne patlamayla başladı

İHA

Uşak güne patlamayla başladı

Uşak’ta sabah saatlerinde doğal gaz patlaması gerçekleşti. Meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Kemal Öz Mahallesi, Birinci Serap Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, üçüncü katta ikamet eden Cihan Özer’e ait evde doğal gaz patlaması gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis, Ambulans, İtfaiye, ve UDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Cihan Özer ve Fatma Özer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ikamette çıkan yangını söndürürken polis ekipleri de sokağı bir süreliğine kapattı. Hastaneye kaldırılan Fatma Özer’in durumunun iyi olduğu ancak Cihan Özer’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. İkinci Serap Sokak'ta ikamet eden Tahsin Çakar, patlamanın ardından sesin nereden geldiğini anlamadıklarını ve çok korktuklarını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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