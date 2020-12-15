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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Üniversitesi Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları sıralamalarında yer aldı

İHA

Uşak Üniversitesi Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları sıralamalarında yer aldı

Uşak Üniversitesi, dünya genelinde en yeşil kampüsler sıralaması sırasında bin üniversite arasında yer aldı.
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric 2020 yılı Dünya Üniversiteler sıralaması yayımlandı. Dünyadaki önemli akreditasyon kurumlar sıralamasında yer alan Uşak Üniversitesi, bu kez de dünya genelinde en yeşil kampüslere sıralaması sıralamasında ilk bin üniversite arasına girdi.
Uşak Üniversitesi En Yeşil Kampüsler Arasında Yer Aldı
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitelerinin uluslararası en saygın akreditasyon kuruluşlarının sıralamasında yer almaya devam etiğine dikkat çekerek, ‘‘Üniversitemiz, 2020 yılına ait üniversite sıralamalarını içeren Webometrics Dünya Üniversiteleri sıralamasında, Türkiye’deki üniversiteler arasında 89’uncu sırada ve dünya sıralamasında 3 bin 085’inci sırada yer almıştı. Bu listede üniversitemiz, Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi gibi kurumlar ile büyükşehirlerde yer alan İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi kurumların önünde yer aldı. Ayrıca SCImago sıralamasına dâhil edilen Uşak Üniversitesi, bu sıralamada yer alan 3 bin 896 yükseköğretim kurumu arasından dünya sıralamasında 637. olarak ilk bin üniversite arasına girmiştir. Belirli kriterlere göre değerlendirmeye alınabilen, izlenen ve her üniversitenin değerlendirmeye kabul edilmediği bu kuruluşlarda üniversitemiz yer almayı başarmıştır. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir diğer saygın sıralama olan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" sıralamasında da, yine üniversitemizden akademisyenler yer aldı. Şimdi de dünya genelinde ‘En yeşil kampüsler’ sıralaması olan UI GreenMetric’te ilk bin üniversite arasına girerek, 758. sırada yer aldık.” dedi.
Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Bir Üniversite
GreenMetric sıralamasının, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmek ve dünya çapında karşılaştırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş, “Üniversiteleri her değerlendirme alanı için ayrı ayrı puanlayan GreenMetric, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralamayı yapıyor. GreenMetric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sıralamada daha üstte sıralarda yer almak için çevre dostu bir üniversite olmaya ve sürdürülebilir çalışmalarımızı uygulamaya yönelik gösterdiğimiz çabalar devam edecektir. Uşak Üniversitesi, tüm öğretim elemanları ve birimleri ile birlikte dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak için emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin her yönüyle yüksek nitelikli bir yükseköğretim kurumu olması yönünde katkı sağlayan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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