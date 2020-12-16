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Uşak MMO Başkanı Bayık: Yetkililer gelene kadar doğal gaz vanalarını kapalı tutun

DHA

Uşak MMO Başkanı Bayık: Yetkililer gelene kadar doğal gaz vanalarını kapalı tutun


Eda Ebru NANECİTekin GÜRBULAK/UŞAK, (DHA)- UŞAK Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ozan Bayık, kentte iki gün üst üste meydana gelen 3 ayrı doğal gaz kaynaklı patlamalarla ilgili, "İlk gözlemlediğimiz nokta ocak vanalarının açık kalması ve menfezlerin kapalı olmasıydı. Yetkililer gelene kadar lütfen sayaçlarınızdaki vanalarınızı kapalı tutun" dedi.
Uşak Belediyesi'nin 13 Aralık Pazar günü yaptığı alt yapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Onarım çalışmasının ardından gece saatlerinden itibaren bölge bölge yeniden gaz verilmeye başlandı. Bir gün sonra 14 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde iki ayrı apartmanda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Patlamalar nedeniyle toplam 6 kişi yaralandı. Dün de sabah saatlerinde Kemalöz Mahallesi'ndeki Cihan Apartmanı'nın 3'üncü katında doğal gaz sıkışması nedeniyle bir patlama daha meydana geldi. Patlamada yaralanan Cihan-Fatma Özer çifti hastaneye kaldırıldı.
Uşak Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ozan Bayık, iki gün üst üste meydana gelen 3 ayrı doğal gaz kaynaklı patlamalarla ilgili değerlendirmede bulundu. Bayık, regülatörleri açmak için mutlaka yetkililerin beklenmesi gerektiğini ifade etti. Gaz sızıntısı durumunda doğal gazın mutfak bölümünde bulunan menfezden çıktığını hatırlatan Bayık, soğuk hava nedeniyle havalandırmaların kapatılmasının büyük bir tehlike oluşturduğunu değindi.
'VANALAR AÇIK KALDI, MENFEZLER İSE KAPALIYDI'
Üç farklı olay için bilirkişi raporlarının henüz çıkmadığını ancak ilk gözlemlere göre ocak vanalarının açık, menfezlerin ise kapalı olmasının yaşanan patlamaların nedeni olabileceğini söyleyen Ozan Bayık, vatandaşları uyardı. Yetkililer gelene kadar sayaçlardaki vanaların kapalı tutulması gerektiğini belirten Bayık, "Yetkililer gelsin ocağınıza gaz gelip gelmediğini, kombinin çalışıp çalışmadığını kontrol etsinler. Vatandaşlarımız Uşak'taki soğuk havanın etkisiyle aceleci davranıp gaz dağıtım şirketinin personellerini beklenmeden merdiven altı, eli anahtar tutan herhangi bir su tesisatçısına regülatörünü açmasını rica etti. Regülatörler bilinçsiz şekilde açıldı. Ocakların açık olup olmadığı kontrol edilmedi. Patlamaların nedenlerinden biri de bu" diye konuştu.
'MERDİVEN ALTI İŞ YAPANLARA İTİBAR ETMEYİN'
Dün yaşanan patlamada dairede bulunan havalandırmanın alüminyum folyo ile kapatıldığını dile getiren Bayık, öte yandan doğal gaz iç tesisatının güvenilir kişiler tarafından yapılmasının önemine de değindi. Bayık, "Lütfen merdiven altı iş yapan insanlara itibar etmeyelim. Gaz dağıtım şirketlerinden gelen mesajlara itibar edelim. Gelen mesajda 'Vanalar kapalı dursun, yetkilileri bekleyin' deniyor. Doğal gaz kullanan vatandaşlarımız şimdi ve her zaman menfezleri açık tutmalı. Menfez mutfaklarda bulunan havalandırmadır. İnsanlar oradan soğuk gelmesin diye bu havalandırmaları kapalı tutuyorlar. Bugün patlama yaşanan adreste de aynı sıkıntı oldu. Doğal gaz havadan hafiftir bir kaçak olduğu zaman menfezlerden çıkıp gider. Menfezler bizim hayat sigortamız diyebiliriz. Bu evde de mutfak ön tarafta ama patlama arka tarafta gerçekleşiyor. Gaz o kadar birikmiş ki arka odada patlamış. Raporlar henüz çıkmadı ancak menfezi açık olsaydı bu patlama yaşanmazdı. Doğal gaz iç tesisatını insanlar ucuz olsun diye eli anahtar tutan su tesisatçısına yaptırıyorlardı. Bunların hepsi gündeme gelecek, ancak keşke bu olaylar yaşanmadan vatandaşlarımız bilinçli olsa. Ceplerinden belki biraz fazla para çıkar ama içleri rahat olur."DHA-Genel Türkiye-Uşak Eda Ebru NANECİ Tekin GÜRBULAK
2020-12-16 10:18:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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