Uşak'taki doğal gaz patlamasında ağır yaralanan evin sahibi kurtarılamadı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan Cihan Özer (65), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalöz Mahallesi 1'inci Serap Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst son katındaki dairede, iki gün önce sabah saatlerinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, dairede büyük çaplı hasar oluştu.

Patlamada yaralanan evdeki Cihan Özer ve eşi Fatma Özer (62), Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Özer, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Cihan Özer, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cihan Özer, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2020-12-17 10:27:15



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