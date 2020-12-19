Uşak’ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Uşak’ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karıkocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli Köy’ünde meydana geldi. İddialara göre Osman İşsenin (62) ve karısı Candan İşsenin (59) komşuları tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadaki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftten Candan İşsenin kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken Osman İşsenin’in ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

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