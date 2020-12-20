Uşakspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşakspor, ligin 16. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıralara oynayan Uşakspor, 16. haftada karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir liderliğinde düzenlenen antrenman Uşak Spor Tesisleri’nde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla son buldu. Antrenmana çapraz bağ sakatlığı olan Abdullah Balıkcı ve menüsküs sakatlığı bulunan Noyan Öz katılmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.