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Uşakspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

İHA

Uşakspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Uşakspor, ligin 16. haftasında karşılaşacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.
2. Lig Beyaz Grup’ta üst sıralara oynayan Uşakspor, 16. haftada karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir liderliğinde düzenlenen antrenman Uşak Spor Tesisleri’nde yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Teknik çalışma, pas çalışması, hücum ve defans çalışmalarıyla son buldu. Antrenmana çapraz bağ sakatlığı olan Abdullah Balıkcı ve menüsküs sakatlığı bulunan Noyan Öz katılmadı.

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