Uşak’ta sahte alkol operasyonu

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Uşak’ta gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken 20 litre etil alkol 3 litre satışa hazır şekilde votka ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz’da bir şahsın sahte alkol imal ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla 20 litre etil alkol 3 litre Satışa hazır şekilde votka ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından göz altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

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