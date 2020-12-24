Uşakspor ağır yaralı

UŞAK (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle ikinci sıraya kadar tırmandıktan sonra 4 maçtır galibiyete hasret kalan Uşakspor, tüm rakiplerinin kazandığı haftada aldığı mağlubiyetle yıkıldı.
Zirve yarışında lider Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer, Hekimoğlu Trabzon ve Anagold 24Erzincanspor'un galip geldiği haftada Kocaelispor'a deplasmanda 2-0 yenilen Uşakspor, puan tablosunda beşinciliğe geriledi. Lider Manisa FK'nın 18 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ilk yarıdan büyük oranda havlu atan Uşak, 26 puanda kalarak Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye soktu.
Kırmızı siyahlı ekip devrenin son 3 maçını Afjet Afyonspor, İnegölspor (D) ve Niğde Anadolu FK'yla oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-12-24 11:46:03
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