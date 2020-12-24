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Bakan Soylu'dan çıplak arama iddialarına sert tepki; "Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"

İHA

Bakan Soylu'dan çıplak arama iddialarına sert tepki; "Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak’ta çıplak arama yapılmasına yönelik iddialar hakkında, “HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir, müptezeldir. Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
Pandemi koşulları nedeni ile 81 İl Emniyet Müdürü’nün uzaktan bağlantı yöntemi ile katıldığı toplantıda konuşan Bakan Soylu, “Dün akşam itibariyle 3 bin 251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürüyen, Jandarma ve Polis Özel Harekatımız ile güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu Yıldırım Besta 17 operasyonu başladı. Öncelikle bu operasyonda bulunan komuta mevkisine, komandolarımıza, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımıza, tüm özel harekatçılarımıza Cenabı Allah’tan muhafaza diliyoruz. Kışın ortasındayız ama kahramanlarımız sahadan bir an olsun çıkmış değiller” ifadelerini kullandı.

“Selahattin Demirtaş teröristtir, AİHM’nin almış olduğu karar, boşlukta bir karardır”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararın hiçbir aanlamı olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, “Kobani dahil olmak Kobani’den önce ve sonra kendisi, kardeşleri, sözde siyaset arkadaşları ile birlikte Türkiye’nin ekonomik, siyasi, milli birlik, huzur, güven, refah ve kalkınma ortamına terörist saldırılan gerçekleştirdiler ve bunu bir gün bile olsun kınamadı. Mecliste o partiye siyasi çağrılar yapılmasına rağmen, PKK’yı kınayın, eleştirin denmesine rağmen bir tek kez, PKK ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan, tam tersine onları gönüllendiren, iştahlandıran ve onlara destek veren, onların ideolojik alt yapısını siyasi bir organla meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş teröristtir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır. Hiçbir anlamı yoktur” şeklinde konuştu.

“Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır”
Emniyet ekiplerinin Uşak’ta çıplak arama yaptığı iddialarının tamamen yalan ve iftira olduğunu belirten Bakan Soylu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun FETÖ’cü olduğunu vurguladı. Bakan Soylu, “FETÖ kalıntılarının, FETÖ artıklarının, FETÖ zihniyet kalmışlığının ve alışkanlığının bir takım tezahürlerini maalesef birileri hala göstermeye çalışmaktadır. Buna hep beraber şahit oluyoruz. Nereden yönlendirildiğini gayet iyi bildiğimiz bir güruh yıl boyunca bu karalama kampanyasını sürdürdü. Halen daha sürdürmeye devam etmektedir. En son Uşak ile ilgili bir iftira ortaya attılar. Bundan 2 buçuk, 3 ay önce Uşak Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü yalanladı. Sonra tekrar attılar. Bundan 5 gün önce tekrar yalanlandı. Kamera kayıtlarını tümüyle ortaya koydu. Ancak ne yazık ki dün Ana Muhalefet Liderinin hala bu yalanların arkasında durduğuna şahit olduk. Buradan söyleyeyim, Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bu kadar açık söylüyorum. Şehadeti kendisine şeref nişanesi olarak gören Türk Polis Teşkilatı'nda, Avrupa'dan peydahlandığı belli olan, Pensilvanya'dan peydahlandığı belli olan çıplak arama iftirasını atmak alçaklık ve namusuzluktur. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla söylüyorum ki acizliktir. Bunu ispatlamayan da namusuzdur. Kimin peşine takılıyorsunuz. Bir terör örgütünün siyasi kanadından FETÖ'cü bir terörist olduğu herkes tarafından bilinen bir milletvekilinin, sözde bir milletvekilinin sözlerinin peşine takılıyorsunuz. Gergerlioğlu, FETÖ'cü bir teröristtir, müptezeldir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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