İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların tamamen iftiradan ve yalandan ibaret olduğunu tespit ettik”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çıplak arama iddialarına ilişkin, “Geldiğimiz noktada, bu iddialarla ilgili en ufak ne bir bilgi, ne bir belge, ne bir kanaat, ne de bir görüntüye rastladık. Bu iddiaların tamamen iftiradan ibaret, yalandan ibaret olduğunu komisyon olarak tespit ettik” dedi.



Uşak’ta geçtiğimiz Ağustos ayında FETÖ’nün kadın yapılanmasını kapsayan bir FETÖ operasyonu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde farklı mecralarda yapılan operasyonla ilgili farklı iddialar gündeme gelmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindeki heyet, bu iddiaları araştırmak için Uşak’a geldi. Heyetle birlikte incelemeler yapan İnce, Uşak Valiliği’nde açıklamalarda bulundu. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin kararlılık ve etkinlikle devam edeceğini belirten İnce, “Malumunuz olduğu üzere, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Uşak’ta önemli bir FETÖ operasyonu yapıldı. Bu operasyonun bir özelliği vardı, 15 Temmuz sonrası FETÖ’nün yapmış olduğu faaliyetleri kapsayan ve kadın yapılanmasını kapsayan bir operasyondu. Bu kapsamda operasyon gerçekleşti ve bu güne gelindi. Operasyonla ilgili, geçtiğimiz günlerde çeşitli iddialar gündeme getirildi. Kadınların gözaltı sırasında üzerlerindeki çıkarılarak üst araması yapıldığına dair çeşitli sosyal medya hesaplarından iftiralar söz konusu oldu. Bu güne kadar, böyle bir iddiayla ilgili, ne valiliğimize, ne bakanlıklarımıza, ne komisyonluğumuza, ne savcılıklarımıza hiçbir şikayet söz konusu olmamıştır. Bizler de kolluk gözetim komisyonu olarak, sosyal medyadan ve bazı basın organlarında çıkan haberlerden aldığımız bilgileri, görev olarak görerek, Uşak ilimize geldik. Çok titiz ve hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Bütün belgeleri inceledik, dosyaları inceledik, bütün görüntüleri izledik, avukatları dinledik. Konu hakkında bütün arkadaşların beyanlarını aldık. Geldiğimiz noktada, bu iddialarla ilgili en ufak ne bir bilgi, ne bir belge, ne bir kanaat, ne de bir görüntüye rastladık. Bu iddiaların tamamen iftiradan ibaret, yalandan ibaret olduğunu komisyon olarak tespit ettik. Üzüntüyle belirtmek gerekir ki, bu yalan ve iftiradan ibaret iddialarla ilgili de hukuki mücadelemizi vereceğimize özellikle burada belirtmek istiyorum. Geldiğimiz noktada, bu yapılan girişimlerin, iddiaların, faaliyetlerin FETÖ ile yaptığımız mücadeleyi, akamete uğratacak bir girişim olarak değerlendirdik. Özellikle belirtmek isterim ki, bütün komisyon arkadaşlarımızla beraber FETÖ ile olan mücadelemizi akamete uğratacak her türlü girişime karşı en üst seviyede mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemiz, kararlılık ve etkinlikle devam edecektir” şeklinde konuştu.



“FETÖ ile yapılan mücadeleyi sulandırmaya yönelik bu girişimleri biz şiddetle kınıyoruz”

İnce, faillerin avukatlarıyla görüştüklerini ve avukatların kendilerine “Eğer böyle bir şey olsaydı, en başta biz bunun peşine koşar, bunun devamını sürdürürdük, hakkımızı savunurduk.” dediklerini belirtti. İnce, “Az önce bütün arkadaşlarımız şahit oldu, faillerin avukatlarını dinledik. Avukatlar aynen şunu dile getirdiler, ‘Biz bu dosyalarla ilgili, hiçbir hukuk dışı muameleyi ne duyduk, ne gördük, ne şahit olduk. Eğer böyle bir şey olsaydı, en başta biz bunun peşine koşar, bunun devamını sürdürürdük, hakkımızı savunurduk.’ Dolayısıyla tamamen yalan ve iftiralarla FETÖ ile yapılan mücadeleyi sulandırmaya yönelik bu girişimleri biz şiddetle kınıyoruz” dedi.

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