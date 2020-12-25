Uşak’ta trafik kazası;1 ölü Tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta trafik kazası;1 ölü Tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Uşak'ta, otomobiliyle aynı yöne seyir halinde olan tıra arkadan çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak’ta trafik kazası;1 ölü Tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta, otomobiliyle aynı yöne seyir halinde olan tıra arkadan çarpan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabaha karşı Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Uşak karayolu üzerinde seyir halinde olan Refik Turhan (35) idaresindeki 34 BMM 594 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan İsa H'nin (23) kullandığı 33 CDL 24 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Refik Turhan, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kaldırılamadı. Tır sürücüsü İsa H. ise, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların tamamen iftiradan ve yalandan ibaret olduğunu tespit ettik”
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Bu iddiaların ...
Bakan Soylu'dan çıplak arama iddialarına sert tepki; "Gergerlioğlu FETÖ'cü bir teröristtir"
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan çıplak arama iddialarına sert tepki; ...
Uşakspor ağır yaralı
YEREL HABERLER Uşakspor ağır yaralı
SMA hastası minik Asel, hayata tutunmak için yardım bekliyor Bir kızlarını SMA’dan kaybeden aile, Asel’i kaybetmek istemiyor Anne Saadet Dinç: “İkinci bir evlat acısı yaşamak istemiyorum” Baba Rıfat Dinç: “Asel’i de kaybetmek istemiyoruz”
YEREL HABERLER SMA hastası minik Asel, hayata tutunmak için yardım ...
Uşak’ta sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Uşak’ta sahte alkol operasyonu
Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket
YEREL HABERLER Uşak polisinden sokak hayvanları için anlamlı hareket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X