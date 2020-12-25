Uşakspor çıkış arayacak

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 karşılaşmasını kazanamayan Uşakspor yarın evinde orta sıralarda yer alan Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Ege ekibinde geçen hafta Kocaelispor deplasmanında sarı kart gören orta saha oyuncusu Seçkin Getbay, cezalı duruma düştüğü için Afyonspor'a karşı forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2020-12-25 11:07:19
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