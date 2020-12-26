Uşakspor - Afjet Afyonspor: 3-0

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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UŞAK, (DHA)STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Emre Demirel (xx), Mehmet Şengül (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xxx) Türker (xxx) (Dk. 79 Levent xx), Berat (xxx) (Dk. 79 Alpay xx), Samet (xxx), İsmet (xx), Ali (xxx) (Dk. 85 İbrahim), Selim (xx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 72 Resul xx), Serhat (xx), Kadir (xxx), Mehmet Gürkan (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ (x) Mahmut (x), Emre Tosun (xx), Onur Ramazan (x) (Dk. 60 Veysel xx), Hacı Mustafa (x) (Dk. 59 Mehmet x), Seyfettin Anıl (x), Savaş (xx) (Dk. 85 Ferhat), Aykut (x), Ferit (xx), Cihan (x), Okan (x) (Dk. 76 Mert Polat xx)

GOLLER: Dk. 11 Mehmet Gürkan, Dk. 38 Mehmet Bektaş, Dk. 65 Samet (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Serhat, Samet (Bodrumspor) - Hacı Mustafa (Afyonspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalınca ikinci sıradaki yerini kaybedip Play-Off barajındaki konumunu da tehlikeye sokan Uşakspor, evinde Afjet Afyonspor'a patladı: 3-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 11'inci dakikada Mehmet Gürkan, 38'inci dakikada Mehmet Bektaş ve 65'inci dakikada Samet attı. Bu sonuçla 29 puana ulaşan ev sahibi ekip grupta beşinci sıradaki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-12-26 15:00:56



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