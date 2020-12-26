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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta sıkı denetimler devam ediyor

İHA

Uşak’ta sıkı denetimler devam ediyor

Uşak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler devam ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi adına kentin bir çok yerinde denetim noktası oluşturdu. Bu kapsamda polis ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park Meydanı’nda yaya ve araçlara yönelik uygulamalar yaptı. Vatandaşlara gerekli izin belgesi ve genel bilgi sistemi (GBT) sorguları yapıldı. Ekipler, izin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken yapılan bu denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği öğrenildi.

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