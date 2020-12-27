Uşakspor 4 maç sonra sevindi

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 3-0 yenen Uşakspor nefes aldı. Kırmızı-siyahlılar 4 maç aradan sonra kazanıp kötü seriyi sonlandırdı. Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Uşakspor, Play-Off hattındaki yerini korudu. Teknik Direktör Hasan Şimşir, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazanamamanın verdiği baskıyı üzerimizden attık. Üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Uşakspor gelecek hafta İnegölspor'la deplasmanda oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2020-12-27 13:28:36
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