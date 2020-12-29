Uşakspor'un rakibi İnegölspor

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Afjet Afyonspor'u 3-0 yenerek kötü gidişe son veren Uşakspor, yarın deplasmanda İnegölspor'la kozlarını paylaşacak. İnegöl İlçe Stadı'nda Batuhan Bayar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı Serhat, İnegöl deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hasan Şimşir, "Afyonspor galibiyetiyle moral bulduk. İnegölspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Zorlu bir maç olacak. Ancak biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyip evimize istediğimiz sonuçla döneceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Uşak
2020-12-29 11:39:30
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