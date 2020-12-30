Durmadan koşan Akın Yeniceli'nin hayatı film oluyor Akın, “Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim”

Uşak’ın ultra maraton koşucusu Akın Yenice’nin hayatı film oluyor. Neşeli hareket ve anılarıyla vatandaşların yüzünü güldüren Akın Yeniceli, şuanda filmin senaryosunun yazıldığını ve kısa zamanda yapım aşamasına geçileceğini müjdeledi.



Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde ikamet eden Akın Yeniceli, katıldığı eğlence ve bilgi yarışmalarında izleyen vatandaşları, gerek içtenliği gerek de anılarıyla gülmekten kırıp geçirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve programların dikkatini çeken Yeniceli, film senaristlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Akın Yeniceli’nin hayatı Yapımcı Turan Ulus tarafından kaleme alındı ve film hazırlıklarına başlanıldı. Filmin şuanda senaryosunun yazılım kısmında olduğunu ifade eden Yeniceli, haziran ağustos ayları arasında çekimlere başlayıp kasım ayında ise filmin galasını yapmayı planladıklarını ifade etti. Yeniceli “İnşallah, yakın zamanda film çekimlerim Uşak’ta başlıyor. Şuanda senaryosu yazılıyor. Benim hayat hikâyem üzerinden komedi filmi sinemalarda yayınlanacak. Nasip olursa haziran ağustos ayları gibi çekimler başlayacak. Yaklaşık olarak 150 kişilik bir oyuncu kadromuz olacak. Çekimler tamamlandıktan sonra kasım ayında filmimizin galasını yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“Yaklaşık olarak 8 10 yapımcıdan teklif gelmişti”

İlk film teklifinin geldiğinde çok heyecanlandığını ifade eden Yeniceli, toplamda ise 810 yapımcıdan teklif geldiğini belirtti. Yeniceli, “Çok heyecanlandım açıkçası. Heyecanlandım ama zaten tek bir yerden de teklif gelmemişti bize. Yaklaşık olarak 8 10 yapımcıdan teklif gelmişti. Yapımcı Turan Ulus çok istekliydi ve her zaman aradı, ‘Çok güzel bir komedi filmi olacak, senin bu doğallığın, içtenliğin, samimiyetin gönlümüze taht kurdu’ dedi” ifadelerini kullandı.

Uşağı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Yeniceli, “Allah’ın izniyle güzel bir film olacak, Uşak ilimize yakışır bir film olacak. Ben de buna vesile olduğum için gururluyum, mutluyum, sevinçliyim. İnşallah Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim” dedi.

Ayrıca Akın Yeniceli, hayatının beyaz perdeye taşınmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

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