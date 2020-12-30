Durmadan koşan Akın Yeniceli'nin hayatı film oluyor Akın, “Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durmadan koşan Akın Yeniceli'nin hayatı film oluyor Akın, “Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim”

İHA

Durmadan koşan Akın Yeniceli'nin hayatı film oluyor Akın, “Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim”

Uşak’ın ultra maraton koşucusu Akın Yenice’nin hayatı film oluyor. Neşeli hareket ve anılarıyla vatandaşların yüzünü güldüren Akın Yeniceli, şuanda filmin senaryosunun yazıldığını ve kısa zamanda yapım aşamasına geçileceğini müjdeledi.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde ikamet eden Akın Yeniceli, katıldığı eğlence ve bilgi yarışmalarında izleyen vatandaşları, gerek içtenliği gerek de anılarıyla gülmekten kırıp geçirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve programların dikkatini çeken Yeniceli, film senaristlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Akın Yeniceli’nin hayatı Yapımcı Turan Ulus tarafından kaleme alındı ve film hazırlıklarına başlanıldı. Filmin şuanda senaryosunun yazılım kısmında olduğunu ifade eden Yeniceli, haziran ağustos ayları arasında çekimlere başlayıp kasım ayında ise filmin galasını yapmayı planladıklarını ifade etti. Yeniceli “İnşallah, yakın zamanda film çekimlerim Uşak’ta başlıyor. Şuanda senaryosu yazılıyor. Benim hayat hikâyem üzerinden komedi filmi sinemalarda yayınlanacak. Nasip olursa haziran ağustos ayları gibi çekimler başlayacak. Yaklaşık olarak 150 kişilik bir oyuncu kadromuz olacak. Çekimler tamamlandıktan sonra kasım ayında filmimizin galasını yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık olarak 8 10 yapımcıdan teklif gelmişti”
İlk film teklifinin geldiğinde çok heyecanlandığını ifade eden Yeniceli, toplamda ise 810 yapımcıdan teklif geldiğini belirtti. Yeniceli, “Çok heyecanlandım açıkçası. Heyecanlandım ama zaten tek bir yerden de teklif gelmemişti bize. Yaklaşık olarak 8 10 yapımcıdan teklif gelmişti. Yapımcı Turan Ulus çok istekliydi ve her zaman aradı, ‘Çok güzel bir komedi filmi olacak, senin bu doğallığın, içtenliğin, samimiyetin gönlümüze taht kurdu’ dedi” ifadelerini kullandı.
Uşağı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını ifade eden Yeniceli, “Allah’ın izniyle güzel bir film olacak, Uşak ilimize yakışır bir film olacak. Ben de buna vesile olduğum için gururluyum, mutluyum, sevinçliyim. İnşallah Uşak ilimizi elimden geldiğince en iyi şekilde temsil edip, tanıtmaya devam edeceğim” dedi.
Ayrıca Akın Yeniceli, hayatının beyaz perdeye taşınmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak Emniyetinden “İstiklal Marşı” klibi
YEREL HABERLER Uşak Emniyetinden “İstiklal Marşı” klibi
Uşakspor'un rakibi İnegölspor
YEREL HABERLER Uşakspor'un rakibi İnegölspor
Kaza yerine gelen dede “Torunum nerede” diyerek feryat etti Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu
YEREL HABERLER Kaza yerine gelen dede “Torunum nerede” diyerek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X