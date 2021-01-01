HAYDİ ekipleri, yeni yıla sokak hayvanlarıyla girdi

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Uşak’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri yıl başına sokak hayvanlarını besleyerek ve üstlerine battaniye örterek girdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yıl başı dolayısıyla kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanların üstlerini battaniyeyle örterken, elleriyle besledi.

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