'Sporda liderlik ve örgütsel başarı' online konferansta ele alındı

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile birlikte sosyal medya üzerinden canlı yayında sporda liderlik ve örgütsel başarı hakkında konferans düzenledi. 2020 senesinde dünyanın yaşadığı türlü sorunlar nedeniyle insanların bir birlerine ihtiyacı olduğunu belirten Yusuf Can, “Her birimizin sağlığı hepimizin sağlığıdır, toplumun sağlığıdır” dedi.

İnsanlığın bir daha 2019 senesini görmeyeceğini belirten Can, “Çok yüksek düzeyli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu değişim ve dönüşümün özel yönetim teknikleriyle takip edilmesi gerekiyor. Pandemi süreci değişim ve dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak takip edilemez bir noktaya getirmiştir. Şunu önemle belirtmek istiyorum ki, İnsanlık bir daha asla 2019’u görmeyecektir. Gençler, 2021 yılından itibaren değişim ve dönüşüm sürecini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Teknolojik bir yaşama doğru sürüklenirken, pandemi süreci bu teknolojik yaşama doğru hızla süratle geçmenizi sağlayacak bir ortam oluşturmuştur. 2019 yılında okulda, parkta, bahçede, bankada işlerimizi yaparken, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrencilerimize 500 km uzaktan eğitim vermeye çalışıyoruz” dedi.



“Dünyada bütün kentlerin iki bölümü olacak. Bir bölümü güvenli bölgeler, diğer bölümü çok riskli bölgeler.”

Gençlere de önemli tavsiyelerde bulunan Can, “Yazı kültüründen teknoloji kültürüne geçiyoruz. Dijital kültüre geçiyoruz. Teknolojiyi mutlaka kullanın. Aksi takdirde teknoloji sizi kullanacaktır. Teknoloji ile arazını düzeltip, teknoloji ile bütünleşik bir yaşama hazır olun. 5 saat Tik Tok seyrederek teknolojiyi kullanmış olmuyorsunuz. Teknoloji sizi kullanmış oluyor. Hazır kapalı ortamlarda bulunuyorken, eğitim hayatınız, kültürel, öğrenme, sosyal ve ekonomik hayatınız için dijital ortamlarda iz bırakmalısınız. Yakın gelecekte, teknolojik ortamda izi olmayanın kimliği dahi olmayacak. 20302035 e kadar yeni yaşam sizi sarmış olacak. Bizim gibi ara kuşaklar hayatımızın yarısını, teknoloji dışında geçireceğiz. Dünyada ki bütün kentlerin iki bölümü olacak. Bir bölümü güvenli bölgeler, diğer bölümü çok riskli bölgeler. Teknolojiyi kullanabilen insanlar güvenli bölgelerde yaşayacak, teknolojiden uzak kalan aklını kullanmayan insanlar çok riskli bölgelerde hastalıklı insan muamelesi görerek yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kısıtlamalar sebebiyle uzun süre ekran başında olan çocuklar ve gençlere seslenen Can: “Bilimin ve bilginin önündeki bütün engeller kalkmıştır. 2019 dan önceki bütün öğrenmeler unutulacak. Bilgiye ulaşma çabası beyhudedir. Bilgi bütün insanların beyninden aşağı dökülmektedir. Google lensi olan bir insanın önünde yarım saniye de 5 milyar döküman hazır oluyor. Sosyal medyada geçirmiş olduğunuz zamanlar çalınmış zamanlarınızdır. Öğrenme kaynaklarına sahipsiniz. 5 milyar dökümanı önünüze seren teknolojiyi kullanın. Eğitim anlayışımızı değiştirmek zorundayız. Eğitimciler olarak bizler liderlik misyonuyla eğitim anlayışımızı değiştirmeliyiz. Eğitim planlarımızı, aklını kullanmaya yönelik olarak yapmalıyız. Eşrefi mahluk olarak akıl bize verilmiş bir varlık değerimizdir. Aklınızla çevrimiçi olmayı öğrenin” şeklinde konuştu.

