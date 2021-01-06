İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği

İHA

İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği

Öz İplik İş Sendikası, Kaynak İplik’te çalışan 4 işçinin sendikaya üye oldukları için işten atıldıklarını belirterek, konu hakkında açıklamada bulundu.
Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Uşak’ta faaliyet gösteren Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının uluslararası belge ve sözleşmelerin, Anayasa ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak Öz İplik İş Sendikası’na üye oldukları belirtildi. Açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Öz İplik İş’e yetki verdiği kaydedilerek, ”İşveren yetkiye itiraz etmiş ve Öz İplik İş Sendikası ile tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. İşveren tarafından mahkeme sürecini uzatmak için türlü yollara başvurulmuş, kanun itiraz davalarının şirket merkezinin olduğu ilde açılmasını emretmesine rağmen davayı başka ilde açmıştır. Merkez Uşak’ta, dava Denizli’de açılmıştır. Davayı uzatmaya yönelik bir hamle olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davanın tarafı olmasına rağmen dava dilekçesine bilerek eklenmemiştir. Gelinen noktada Kaynak İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sendikalaşmayı engellemek için yoğun baskılar artarak devam etmektedir” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Firma sendikamızla kesinlikle bir diyaloga girmediği gibi, fabrika içinde fabrika yöneticileri tarafından sendikadan istifa edenlere yüksek prim verme vaadinde bulunma, sendikasızlara yüksek prim verilerek açık bir şekilde ayırımcılık yapılmanın yanı sıra daha da ileriye giderek örgütlenme sürecinde aktif rol alan dört üyemiz işten çıkarılmıştır. Öz İplik İş Sendikası işten çıkarılan dört işçinin tekrar işe alınması için Denizli’de Kaynak İplik’in merkezinin önünde ‘Kaynak İplik’i Toplu Pazarlık Hakkına Saygı Gösteremeye ve İşten Atılan Üyelerimizi İşe Geri Almaya Davet Ediyoruz’ yazılı pankart açtı.”
Sendikaya üye olan işçiler ve Öz İplik İş yetkililerinin de jandarmaya şikayet edildiği ifade edilen açıklamada, "Kaynak İplik’te işten çıkarılan ve Kaynak İplik merkezinin önünde pankart açan işçiler ile pandemi döneminde uygulamaya geçen işten çıkarma yasağını ihlal eden işverenin işten çıkardığı işçileri tekrar işe almasını isteyen Öz İplik İş Sendikası yöneticileri işveren tarafından jandarmaya şikâyet edildi. İşten çıkarılmaları yetmezmiş gibi bir de jandarmada ifade veren işçiler, 'Sendikaya üye olmak bizim hakkımız, biz işimizden olduk, tekrar işimizin başına dönmek istiyoruz' dediler. Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel haklardan biri olduğunu, örgütlenme özgürlüğünün anayasa ve yasalar tarafından güvence altında olduğunu belirten Öz İplik İş yetkilileri de, Kaynak İplik yetkililerinin hukuk tanımaz tavırlarına devam etmeleri durumunda her platforma bu konuyu taşıyacaklarını ve emekçilerin haklarını arayacaklarını dile getirdiler. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde dahi emekçilerin işinden olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Öz İplik İş yetkilileri, Kaynak İplik yetkililerine diyalog çağrılarını da yinelediler” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşakspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Niğde Anadolu FK: 2-1
YEREL HABERLER Uşakspor - Niğde Anadolu FK: 2-1
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 yaşındaki Eda, torağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 yaşındaki Eda, ...
Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi
YEREL HABERLER Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki ...
Uşakspor devreyi iyi bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Uşakspor devreyi iyi bitirmek istiyor
Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde ...
'Sporda liderlik ve örgütsel başarı' online konferansta ele alındı
YEREL HABERLER 'Sporda liderlik ve örgütsel başarı' online ...
80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı
YEREL HABERLER 80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X