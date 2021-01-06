3 iş yerine girdi, son işinde yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 iş yerine girdi, son işinde yakayı ele verdi

İHA

3 iş yerine girdi, son işinde yakayı ele verdi

Uşak’ta, farklı günlerde 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak’ta farklı zamanlarda üç farklı iş yerinde hırsızlık olayları yaşanması üzerine Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve izlenilen güvenlik kameralarıyla ekipler, 3 hırsızlığı da şüpheli E.T.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, şüpheli E.T.’yi titizlikle izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarıyla saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aldığı araçların parasını ödemeyen dolandırıcının 21 suç kaydı çıktı
YEREL HABERLER Aldığı araçların parasını ödemeyen dolandırıcının 21 ...
İplik işçileri ile işveren arasında sendika gerginliği
YEREL HABERLER İplik işçileri ile işveren arasında sendika ...
Uşakspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Uşakspor - Niğde Anadolu FK (FOTOĞRAFLAR)
Uşakspor - Niğde Anadolu FK: 2-1
YEREL HABERLER Uşakspor - Niğde Anadolu FK: 2-1
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 yaşındaki Eda, torağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 yaşındaki Eda, ...
Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki Eda toprağa verildi
YEREL HABERLER Babaannesinin evinde sobadan zehirlenen 10 yaşındaki ...
Uşakspor devreyi iyi bitirmek istiyor
YEREL HABERLER Uşakspor devreyi iyi bitirmek istiyor
Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Muhtarın kızı misafirliğe gittikleri evde ...
'Sporda liderlik ve örgütsel başarı' online konferansta ele alındı
YEREL HABERLER 'Sporda liderlik ve örgütsel başarı' online ...
80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok sayıldı
YEREL HABERLER 80 saatlik kısıtlamanın ardından korona virüs yok ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X