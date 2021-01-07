Uşakspor umutlu 

UŞAK, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Niğde Anadolu FK'yı 2-1 mağlup eden Uşakspor sezonun ilk yarısını ümitli tamamladı. Grupta 3 maçı eksik Kocaelispor'un 4 puan önünde, 33 puanla Play-Off hattında yer alan Ege ekibinde Teknik Direktör Hasan Şimşir ikinci yarıda da üst sıralardan kopmayacaklarını söyledi. Zorlu bir yarının kendilerini beklediğini anlatan Şimşir, "Devreyi galibiyetle kapatmak bizim için önemliydi. Umarım ikinci devrede çok daha iyi bir takım görüntüsü vereceğiz ve Play-Off hattından uzaklaşmayacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-01-07 11:50:14
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