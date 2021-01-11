Uşak’ta bayrak töreni gerçekleşti

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısıyla Uşak’ta saat 10.00’da bayrak töreni gerçekleşti. Düzenlenen törene öğrenciler evlerinden eşlik ettiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yurt genelinde bayrak töreni düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı doğrultusunda Uşak’ta il genelinde 320 okulda bayrak töreni gerçekleşti. Saatler 10.00’ı gösterdiğinde Uşak’ta bulunan 320 okulda bayrak töreniyle birlikte İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, düzenlenen törene Orhan Dengiz Anadolu Lisesi’nde katıldı. Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında öğrenciler, bu anlamlı güne evlerinden eşlik ettiler.

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