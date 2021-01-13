Uşakspor'dan Vali Kocabıyık'a ziyaret

UŞAK, (DHA) -
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 33 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Uşakspor'da Başkan Hikmet Kahraman ve yönetim kurulu, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret etti. Başka Kahraman, Vali Kocabıyık'a Uşakspor'a yapmış olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2021-01-13 12:20:40
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