Uşak’ta devrilen tır sürücüsü ağır yaralandı

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Uşak’ta, kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sivaslı ilçesine bağlı Akarca Köy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yunus Dalban (57), kontrolündeki 27 AFA 793 plakalı TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolması sonucunda TIR, yolda yan devrildi. Vatandaşların ihbarları doğrultusunda olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Dalban, sağlık ekipleri tarafından Sivaslı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dalban’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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